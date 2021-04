Tanto Vlahovic e anche parecchio Dragowski, tutta la reazione della Fiorentina si è concentrata nelle prestazioni di questi due giocatori. La buona notizia è che nonostante la sconfitta la distanza dal Cagliari è rimasta la stessa. Ma questo, guardando il calendario, lo si sapeva già. Mentre non si sapeva che la Fiorentina sarebbe rimasta fuori dal campo per ripresentarsi, invece, quando tutti la consideravano non pervenuta. Per 45 minuti, si legge su La Nazione, la parte più spettacolare della Fiorentina è stata indossata da Ribery in tribuna, un giubbotto improbabile che se non altro ha riempito gli occhi al contrario della squadra viola. Il quotidiano poi si sofferma sull’episodio del vantaggio bergamasco e definisce “singolare” la marcatura di Bonaventura su uno degli uomini più pericolosi sui calci piazzati come Zapata. Marcatura peraltro ripetuta sul calcio d’angolo successivo, nonostante la facilità con cui il colombiano aveva trovato la rete nella prima occasione. Il più stupito era probabilmente Zapata.

