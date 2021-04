Il calcio di rigore, con annesso gol dell’ex di Ilicic, ha condannato la Fiorentina alla sconfitta in una partita anomala. Come riportato da Repubblica nella sua edizione cittadina, i troppi errori della squadra di Iachini hanno segnato il destino della sfida. Il problema maggiore stavolta arriva dallo schieramento difensivo. Durante la prima frazione di gioco, totalmente in balia degli avversari, Zapata ha messo in evidenza tutte le fragilità della retroguardia segnando due reti con grande facilità.

Discorso a parte per Dragowski, protagonista di un grande match. Idem per Vlahovic che con grande orgoglio e tanto cinismo ha rimesso in piedi la partita in pochi minuti. Poteva essere l’eroe della serata, ma il tocco di mano in area di Quarta ha fatto calare definitivamente il sipario su una Fiorentina che continua ad esprimersi con troppa discontinuità. La Viola si può consolare solamente col distacco immutato nei confronti della terzultima, il Cagliari, che con la sua sconfitta rimane a otto punti di distacco. Una settimana in meno sul calendario alla fine del torneo.

