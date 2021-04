Iachini/2: “Sul 2-2 cercato di vincerla. Siamo andati a centimetri dal risultato”

Nel post gara di Fiorentina-Atalanta ha parlato il tecnico viola Beppe Iachini, che ha commentato in conferenza stampa la sconfitta interna con l’Atalanta: “Sul 2-2 abbiamo messo in campo l’intensità giusta, l’Atalanta è questa e difficile da controbattere. Abbiamo avuto la sensazione di poter vincere e non accontentarsi. Il rigore? Situazione sfortunata, in un rimpallo ci siamo giocati la partita ma abbiamo continuato a spingere perché potevamo ancora prenderci i tre punti. Lo spirito, la compattezza e la reazione mi sono piaciute, dobbiamo lavorare sopra ad alcuni aspetti difensivi ma questo è l’atteggiamento che voglio. Bonaventura colpevole sul primo gol? Ha sbagliato tutta la linea, era una zona dove doveva esserci qualcun altro ma ci lavoreremo. Vlahovic? Tutta la squadra si è predisposta bene, anche Kouamé ha lavorato bene e siamo andati ad impensierirli con le verticalizzazioni. Abbiamo giocato una gara difensiva con l’obiettivo però di fare sempre gol anche se nell’ultimo passaggio non siamo stati sempre bravi. E’ un peccato, per centimetri ed episodi sfortunati non abbiamo portato a casa il risultato”.

PAGELLE VN – Vlahovic e Dragowski contro tutti, tante insufficienze