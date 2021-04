Fiorentina-Atalanta, le pagelle VN: Vlahovic e Dragowski contro tutti

VLAHOVIC 8: Circondato da almeno 2 difensori, fa il possibile e anche di più. Buon pallone per Kouame in contropiede, poi viene abbattuto da Romero. Al 37′ spara alto il destro dopo una bella azione personale. Sulle uniche due occasioni da gol, non sbaglia. E sono 15 in stagione, tanta roba. Sfiora anche la tripletta di testa.

AMRABAT 4,5: Torna titolare e gioca a ridosso della difesa, in sorveglianza su Pasalic. Ma perde palloni sanguinosi in serie. E si fa sovrastare anche sul piano fisico, persino sui contrasti. In stato confusionale.

LEGGI LE ALTRE PAGELLE