Fiorentina-Atalanta, le ultime dal Franchi

Alle 20.45 allo Stadio Franchi scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta per la 30a giornata del campionato di Serie A. I viola sono sempre alle prese con una classifica non esaltante e questa sera affronteranno l’Atalanta di Gasperini che arriva a Firenze forte di tre successi consecutivi e di una posizione in classifica che gli garantisce l’accesso alla prossima Champions League

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini: Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

L’arbitro dell’incontro

E’ Juan Luca Sacchi della sezione arbitrale di Macerata l’arbitro designato da Rizzoli per dirigere Fiorentina-Atalanta. Il parere dell’esperto su questa designazione. Il giovane Sacchi è alla decima partita di Serie A nella stagione attuale a ui dbbiamo aggiungerne altre 8 dirette in precedenza. Ha esordito nella massima serie al termine della stagione 2014/15 arbitrando proprio i bergamaschi in trasferta a Verona contro il Chievo (1-1)

Come seguire Fiorentina-Atalenta

Ore 20.45 Stadio Franchi

Canale tv: Sky calcio (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

Streaming: Sky go e Now tv

Radio: Radio Bruno

Web: diretta testuale commentabile su Violanews.com