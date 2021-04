L’opinione: “La designazione di Sacchi forzata ma giusta”

Il commento di Simone Pagnini a Lady Radio sulla designazione per Fiorentina-Atalanta

Rizzoli ha mandato Juan Luca Sacchi per dirigere la partita della Fiorentina contro l’Atalanta, è giovane e appartiene alla sezione di Macerata. Un arbitro che a inizio stagione se la giocava con Volpi e Fourneau come miglior giovane arbitro ed è l’unico ad aver mantenuto uno standard importante di rendimento. Quella di domenica sera è la sua decima partita di Serie A ed è tanto per un giovanile come lui a cui dobbiamo aggiungerne 6 di Serie B. Per lui è un banco d prova importante perché Fiorentina-Atalanta è seme stata un partita maschia, ma lui cerca di dialogare con i giocatori e questo è un valore aggiunto insieme al fatto che non è presuntuoso. Le precedenti gare erano più ‘leggere’, questa è forse la partita più importante che avrà a dirigere. In definitiva una designazione un po’ forzata ma importante per valutare questo giovane arbitro.