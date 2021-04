Fiorentina, i miracoli non bastano più. Drago e Vlahovic evitano la debacle

Troppa Atalanta nel primo tempo e una Fiorentina che si sveglia nella ripresa, prima del fotogramma decisivo, su rigore, di Ilicic sono la sintesi di una partita pazza, girata tutta (o quasi) sulla qualità dell’Atalanta e riaccesa, all’improvviso, da una squadra viola abile a sfruttare un calo di tensione dei nerazzurri. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione in merito alla sconfitta di ieri sera dei viola. Per il quotidiano sono comunque due le note, in chiave viola, da evidenziare: la prestazione di Dragowski, decisivo in almeno sette occasioni e il doppio appuntamento con il gol di Vlahovic che raggiunge i 15 centri in campionato Nel primo tempo, specialmente, la differenza tra le due compagini è stata disarmante, ma grazie ai miracoli del portiere polacco la Fiorentina è restata in partita arrivando addirittura ad accarezzare l’idea di fare risultato.

Pradè: “Giocato alla pari contro una top del campionato, episodio rigore rivedibile”