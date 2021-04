L’importanza delle sostituzioni: gli altri le sfruttano, la viola no. I numeri

Il borsino di queste trentuno giornate che mettono in risalto la mancanza di giocatori viola in grado di decidere la partita a gara in corso

Gabriele Moschini

Nel calcio moderno, con la possibilità di compiere ben cinque sostituzioni (metà dei giocatori di movimento) si giocano più partite nella partita stessa. Ma questo, ahinoi, fino ad ora è risultato essere solo uno svantaggio per i colori viola. Nella Fiorentina è, infatti, evidente la mancanza di giocatori in grado di dare la svolta a gara in corsa, ma anzi spesso risultano peggiorare il rendimento della squadra....

Di seguito vi elenchiamo come le sostituzioni hanno inciso fino ad adesso nel cammino dei viola

Cambi decisivi a favore

23° Giornata, Fiorentina-Spezia 3-0

Unica partita, delle trentuno disputate, in cui i cambi viola riescono ad incidere nel punteggio finale. Castrovilli ed Eysseric guidano un grande secondo tempo dei viola. L’ex Bari è decisivo nel fornire l’assist a Vlahovic e raddoppiare con un gol da opportunista pochi minuti più tardi. Il francese completa un’ottima prestazione con la rete del triplo vantaggio viola.

Totale 2 gol ed 1 assist

Cambi decisivi a sfavore

2° Giornata, Inter-Fiorentina: 4-3

Una delle partite in cui gli ingressi in campo mettono più in risalto la differenza tra due compagini e che arriva addirittura a mettere in discussione la regola dei cinque cambi. I ragazzi di Iachini accarezzano l’impresa, quando sul 3-2 viola, Conte inserisce in serie: Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan, Sanchez che capovolgono l’andamento della gara. In particolare da un assist di Hakimi nascerà il gol del pari nerazzurro che darà il via all’incredibile rimonta nei minuti finali.

3° Giornata, Fiorentina-Sampdoria 1-2

Ancora una sostituzione vincente mette in ginocchio la viola. Questa volta è Ranieri, un mago nel leggere le partite a gara in corso, a pescare la carta vincente dalla panchina. Verre, subentrato a metà della ripresa, segna il gol che decide la gara con un pallonetto delizioso direttamente dal rinvio del portiere.

4° Giornata, Spezia-Fiorentina 2-2

Per la terza partita consecutiva i viola prendono gol nei minuti finali ed è ancora una volta un subentrato ad andare in rete. Farias completa la rimonta spezzina siglando la rete del pareggio finale

5° Giornata, Fiorentina-Udinese 3-2

Forestieri, entrato da pochi minuti, fornisce l’assist ad Okaka per il gol (86’) che accorcia le distanze e fa vivere alla Fiorentina un finale in apnea.

8° Giornata, Fiorentina-Benevento 0-1

Insigne, entrato ad inizio ripresa, fornisce l’assist per la rete decisiva di Improta alla prima del Prandelli-bis.

9° Giornata, Fiorentina-Genoa 1-1

Anche in questo caso i viola dominano per la prima parte della gara, fino a che i due allenatori rivoluzionano entrambe le squadre. Le scelte di Prandelli non danno l’impatto sperato, mentre Ballardini pesca dalla panchina Destro e Pjaca che confezionano la rete del momentaneo vantaggio rossoblù.

18° Giornata, Napoli-Fiorentina 6-0

Politano segna la sesta rete nella disfatta viola

20° Giornata Torino-Fiorentina 1-1

La Fiorentina in doppia inferiorità numerica si difende come può, ma deve piegarsi alla pennellata del subentrato Verdi che, con un gran traversone, pesca Belotti per il pareggio granata

22° Giornata, Sampdoria-Fiorentina 2-1

Un girone dopo la storia si ripete. I blucerchiati battono ancora di misura i viola con una rete nata interamente dalla panchina. Assist di Candreva per il gol di Quagliarella

25° Giornata, Fiorentina-Roma 1-2

Karsdrop, subentrato nel finale, fornisce l’assist per il gol decisivo di Diawara a pochi minuti dal novantesimo

26° Giornata, Fiorentina-Parma 3-3

Un altro gol nel finale frutto ancora dei cambi dell’allenatore avversario. Assist di Inglese per il tocco sottoporta di Mihaila che fa vivere un incubo a tutto il popolo viola, annullato (in parte) dal pari insperato su autogol di Iacoponi

30° Giornata, Fiorentina-Atalanta 2-3

L’ex Ilicic segna su rigore il gol che decide la partita dopo la rimonta viola targata Vlahovic

31° Giornata, Sassuolo-Fiorentina 3-1

Ed eccoci arrivati alla sconfitta di ieri. Dopo un primo tempo in totale controllo dei viola, De Zerbi rivoluziona l’attacco inserendo Derel e Berardi. Ed è proprio da quest’ultimo, autore di una doppietta, che nasce la clamorosa rimonta dei neroverdi.

Totale: 9 gol e 8 assist