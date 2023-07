Bocci: “Amichevoli? ACF poteva giocare al Bozzi. Tanti 20 milioni da Igor”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Capisco la rabbia dei tifosi, ma a questo ritiro ci siamo arrivati col fiato corto. La Fiorentina ha una grande casa e se la godrà col tempo, più di adesso. La cosa che mi chiedo è perché con il Catanzaro non sia andata a giocare in un altro stadio della città come il Bozzi, oppure a Pistoia. Non do colpe a nessuno, mi viene da pensare che la commissione che determina l'agibilità non arrivi da Marte e abbia le sue ragioni per non aver concesso l'autorizzazione e rinviato la decisione di una settimana.