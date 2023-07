Bojinov: “Ora serve un centravanti all’altezza del Viola Park. Galloppa…”

Ma l'operazione più importante per la Fiorentina quest'anno non è un colpo di mercato ma l'apertura del Viola Park. Nel calcio di oggi è una struttura da applausi, che fa crescere tutto l'organico e il settore giovanile. Sono felice per Daniele Galloppa: sono stato compagno di stanza nei due anni a Parma e dopo aver avuto tanta sfortuna da calciatore adesso è arrivato il suo momento per proseguire nel percorso di Aquilani. Va a prendere il posto di un mister che ha fatto grandi cose, ma sono sicuro che farà bene, diventerà un grande allenatore. Jovic-Cabral? Vogliamo tutti molto di più da loro, ma sono sicuro che la Fiorentina prenderà un nuovo centravanti per crescere ancora. Se hai un grandissimo centro sportivo devi avere anche un grandissimo centravanti. Krastev? Un anno al Catanzaro per confrontarsi con i professionisti gli farà bene, in una piazza e un calcio vero. Se farà bene tornerà, gioca già in nazionale e Burdisso me ne ha parlato benissimo".