Biasin: “Bene Gonzalez, ma ora servono le idee. Viola da Europa se Italiano…”

Il giornalista elogia gli investimenti di Commisso ma precisa: "La rosa l'anno scorso era ottima ma i giocatori non si combinavano tra loro"

Sale l'attesa per vedere all'opera il nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano. Prima in ritiro a Moena, poi a in campionato, sulla panchina della sua nuova squadra. Sull'allenatore ex Spezia, ma anche sulle prospettive della Fiorentina, si è espresso il giornalista di Libero Fabrizio Biasin.