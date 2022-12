Bianco Natale, ma l’Epifania dove? Il talento viola e una scelta da fare

Venti anni già compiuti, le stimmate del predestinato e tanti segnali che inducono all'ottimismo. Eppure per Alessandro Bianco, tra i giocatori più promettenti usciti ultimamente dalle giovanili viola, non è ancora il momento di spiccare il volo. Solo qualche scampolo di partita in Conference League per lui - complice forse anche l'inizio di stagione per certi versi complicato della Fiorentina - e una domanda che sorge quasi spontanea: vale la pena tenere in panchina un ragazzo che ogni volta (poche) in cui è stato chiamato in causa ha dimostrato di avere voglia e grinta da vendere? Comprensibile la scelta di non forzare i tempi rischiando di bruciarlo, ma il valore del ragazzo ed i segnali più che incoraggianti arrivati nelle ultime amichevoli impongono una scelta a Italiano e alla società viola: tenerlo e concedergli un minutaggio più sostanzioso oppure mandarlo a giocare in prestito.