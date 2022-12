Bianco: “Bastia? Non sembrava un’amichevole. Preferisco giocare mediano”

"Man mano che si va avanti siamo sempre più in forma. Siamo contenti, un'altra vittoria. Non conta come il campionato, ma ci permette di continuare a lavorare bene. Era una partita vera comunque. Bastia è una piazza calda e di amichevole c'era poco per quanto riguarda l'aggressività. Preferisco giocare secondo mediano che play. Non siamo in una forma perfetta, ma stiamo lavorando bene e siamo in dirittura d'arrivo. Penso che le amichevoli sono un allenamento ancora migliore rispetto all'allenamento interno durante la settimana".