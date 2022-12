Fiorentina-Monaco, top e flop: Benassi punge, Bianco è pronto? Cabral a secco

1 di 2

FIORENTINA-MONACO, I TOP

GERMOGLI PH: 17 DICEMBRE 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI AMICHEVOLE FIORENTINA VS MONACO NELLA FOTO CABRAL

È terminata da pochi minuti l'amichevole di prestigio al Franchi contro un Monaco imbottito di riserve e giovanissimi: gara spenta per la Fiorentina, brava ad alzare i ritmi soltanto in avvio per poi spegnersi salvo rare fiammate.

BIANCO - Dai tanti minuti accumulati in queste amichevoli di fine anno si può trarre una conclusione: questo ragazzo merita più spazio, nella Fiorentina o altrove. Non si può più trattare semplicemente come un "giovane" perché le qualità ci sono e sembra ormai pronto al debutto in Serie A. Il mercato in uscita (Maleh e Zurkowski) lo aiuterà a guadagnarsi definitivamente un posto nelle rotazioni in mediana? Lui intanto si disimpegna bene tra Camara e Magassa, non proprio due pesi piuma...

BENASSI - Ha tanta voglia di mettersi in mostra e, forse, nel giocare esterno atipico del 4-2-3-1 ha trovato un ruolo cucito per le sue caratteristiche. Ruba il pallone che porta all'occasione sbagliata di Mandragora, nella ripresa ci prova ancora con un paio di cross interessanti e un destro che non esce di molto. Di quelli davanti è quello più frizzante, bello anche l'assist di prima per Cabral che sbaglia malamente.

RANIERI - Il gol è un'iniezione di fiducia dopo mesi di pochissime soddisfazioni. Ringrazia Nubel per una respinta corta che è solo da spingere in rete, attento quando Gelson Martins lascia la fascia per accentrarsi.