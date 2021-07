Benassi: “Atteggiamento giusto. Con Italiano sfrutto al meglio le mie qualità”

Così Benassi: "A centrocampo mi trovo benissimo, per il calcio che chiede il mister posso sfruttare al meglio le mie caratteristiche"

Marco Benassi , autore di una doppietta nel 9-0 rifilato in amichevole al Levico Terme (Serie D), è intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sono contento soprattutto per come interpretato tutti quanti quello che voleva il mister, l'atteggiamento è stato quello giusto. Dobbiamo accelerare l'apprendimento di quello che ci chiede il mister. A centrocampo mi trovo benissimo, per il calcio che chiede il mister posso sfruttare al meglio le mie caratteristiche. Devo proseguire così e cercare continuità".