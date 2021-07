Benassi: “Ho parlato con Pradè, voglio restare. Contenti dell’idea del Mister”

Le considerazioni di Marco Benassi a tre giorni dalla fine del ritiro della Fiorentina in Trentino

Dopo la sessione di allenamento mattutina, Marco Benassi si è soffermato in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Vi riportiamo in diretta le sue parole:

Nuova vita in viola? "Sto, bene, questa è la cosa più importante. L'anno scorso ho fatto qualcosa come 12-13 allenamenti. Firenze? Sono dovuto andare via, ma prima di farlo ho rinnovato il contratto e voglio rimanere. Ho parlato con Pradè, non penso ci siano problemi".