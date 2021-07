Fiorentina-Levico Terme, i migliori: che Bianco! Si sbloccano Kokorin e Sottil

Nove le reti al Levico Terme: non ci sono peggiori, ma si scorgono ottime cose dai viola di Italiano. Avversari ancora non di livello alto

AGOSTINELLI: Chiude il primo tempo con una quasi-doppietta: la coordinazione sull'autogol del 3-0 è stata notevole, così come il controllo e tiro in occasione del raddoppio. Italiano lo sta impiegando da esterno, non propriamente il suo ruolo (è un centrocampista offensivo), ma questo non sembra averlo messo in difficoltà. Ritiro in crescendo, può essere una delle stelle del prossimo campionato Primavera.