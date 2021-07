Beccalossi: “Mai mi sarei privato dei consigli e dell’esperienza di Antognoni”

L'ex giocatore: "Mi dispiace, nel calcio a volte certi cognomi sono pesanti ma invece bisognerebbe saper coinvolgere nel modo giusto"

Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter spesso in concorrenza con Giancarlo Antognoni nella sua carriera da calciatore, ha commentato a tuttomercatoweb la separazione tra l'Unico 10 e la Fiorentina. Queste le sue parole: "Mi dispiace, nel calcio a volte certi cognomi sono pesanti ma invece bisognerebbe saper coinvolgere nel modo giusto persone come lui. Antonio è una figura carismatica e uno spazio per dare consigli lo aveva sicuramente".