Bocci sulla questione Antognoni: “Lui conosce il calcio, la società no”

Il giornalista interviene sull'addio di Giancarlo Antognoni

"Una società quando deve ripartire può fare scelte diverse rispetto a quello che si aspetta la piazza. Prima di rinunciare ad una bandiera come Giancarlo, però, ci avrei pensato 100 volte. Se le cose dovessero andare male ci sarebbero diverse contestazioni. Nuovo ruolo che la società gli ha proposto? Se a uno che fa un certo ruolo lo mandi a farne un altro in cui guadagna meno gli mandi un messaggio inequivocabile. Per me poteva essere l'Oriali della Nazionale. La società ha dimostrato di non conoscere il calcio a differenza dell'Unico 10."