Orlando: “Antognoni fatto fuori da Barone e Pradè. Vlahovic? Star della squadra”

L'ex Viola è piuttosto critico nei confronti della dirigenza

"Nei ritiri del passato c'era sempre qualcosa da vedere, c'era grande feeling con la gente e con i tifosi. Vlahovic? È cresciuto tantissimo facendo un campionato stratosferico. è un leader e si vede anche dalle piccole cose. Con Italiano come nuovo tecnico Dusan ne approfitterà, anche se non sarà semplice fare bene come l'anno scorso. Ma è uno che i suoi 20 gol li fa, ha tutto. Giusto che la star sia lui . Va coccolato dal primo giorno un calciatore così. È un finalizzatore ma se è stimolato in maniera giusta è uno che fa reparto da solo. Italiano è l'allenatore giusto per lui. La Fiorentina con Iachini e con Prandelli aveva grande preoccupazione, non esprimeva un buon gioco. Ora c'è un progetto e mi aspetto che il serbo cresca ancora."

"Antognoni? Di pancia mi sembra una cosa veramente brutta. La proprietà non capisce che le bandiere non possono essere lasciate senza un posto. Non mi pare che la dirigenza abbia fatto talmente bene da poter dire 'mandiamolo via'. Mi sembra che sia stato fatto fuori da Pradè e Barone. Uno così benvoluto nel mondo del calcio non può essere mandato via così. Mi è parsa una presa in giro nei suoi confronti."