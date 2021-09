Barone: “Vlahovic, mai chiesta la cessione. Berardi? Contenti così”. Su Ribery…

Così Barone a margine della visita al Viola Park: "Abbiamo totalmente cambiato mentalità nel sistema di gioco e questo ci fa tanto piacere"

A margine della visita odierna al Viola Park alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche i media, il d.g. viola Joe Barone ha preso la parola ai microfoni di Sportitalia: "Vlahovic? Dusan non ha mai chiesto di andare via e noi non abbiamo mai pensato di venderlo. Gli faccio i complimenti perché crede in quel che noi stiamo facendo, ha un percorso. Abbiamo un'ottima squadra ed un ottimo allenatore che sta aiutando lui ed il resto dei calciatori. Berardi? Noi come tutte le squadre ascoltiamo tutti i procuratori ma siamo contenti di quel che abbiamo".