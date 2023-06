Barone: “Orgoglio immenso, servirà una gara intelligente. Jovic farà la differenza”

"Fa un grande effetto vedere la coppa da vicino, ma non la voglio guardare adesso, spero di abbracciarla al fischio finale. È un orgoglio immenso essere qui, per Rocco, tutto lo staff, la squadra, per tutta la città e il popolo viola. Avere anche la Primavera in finale scudetto, significa tanto per noi, sono tutti grandi traguardi. Italiano mi piace per il modo in cui parla con il gruppo, come imposta le partite in attacco. Stasera dovremo giocare una partita intelligente, sarà molta combattuta. Jovic è un giocatore di altissimo livello, stasera potrà fare la differenza".