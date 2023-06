Terim carico per Fiorentina-West Ham: l'Imperatore oggi spera per i viola

Nel prepartita di Sky Sport, l'ex allenatore viola Fatih Terim è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per fare un in bocca al lupo alla Fiorentina: "Sono molto felice, oggi al 100% sono tifoso viola. E' meglio affrontare un'inglese in finale perché la Fiorentina ha più capacità di palleggio, ha meritato questa finale: sarà una gara combattuta. Oggi la Fiorentina è favorita, speriamo vinca la coppa perché la società, i tifosi e la città lo meritano".