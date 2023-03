Barak a Sky: “Segno di più come mezzala. In gioco in tutte le tre competizioni”

"Domani ci sarà la massima attenzione perché conterà ogni errore ed ogni gol. Quella sarà la cosa fondamentale. Sto cominciando a segnare di più? Contro il Verona, ad esempio, bisognava partire con lo stesso modulo e quella tattica che avevamo utilizzato all'andata, quando avevamo vinto. Sicuramente ci e mi ha aiutato. Mi trovo bene comunque sia come mezzala che come trequartista. Anzi, come mezzala forse per me è ancora più semplice segnare. Per noi l'obiettivo sono tutte e tre le competizioni. Per ora ci concentriamo solo su Sivasspor, perché vogliamo fare un passo avanti in questa competizione. Quando i risultati non arrivavano eravamo frustrati. Riusciamo sempre a creare tanto, ed ora siamo più concreti davanti, cosa che ci porta punti e soddisfazione in più".