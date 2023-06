Aquilani, comunicato alla società l’addio alla primavera. Ora la serie B

"Con la proprietà ho un rapporto importante, devo a loro un incontro, non nascondo che questa probabilmente è l'ultima partita alla guida della Primavera". Lecce-Fiorentina è stata l'ultima di Alberto Aquilani in casa Fiorentina. Lascia cosi la società gigliata dopo 4 stagioni nel settore giovanile, di cui 3 con la primavera, conquistando otto finali con cinque successi (tre Coppe Italia e due Supercoppe). Come riporta Gianlucadimarzio.com, su di lui ci sono tanti interessamenti da squadre di serie B, una su tutte il Pisa, a cui non dispiacerebbe iniziare con il Principino alla guida tecnica per la prossima stagione.