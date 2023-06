Aquilani: “Fiero di questi ragazzi. Oggi forse la mia ultima in Primavera”

"E' stata una stagione incredibile e lunghissima, abbiamo raggiunto tutto quello c'era da raggiungere come numero di partite. Sono veramente fiero di questi ragazzi, non mi aspettavo un'annata del genere. La sensazione durante la partita era di scalare una montagna altissima. Tecnicamente oggi non era la solita squadra, è più che comprensibile, ma ciò nonostante siamo arrivati al 120'. Mi dispiace perdere, soprattutto così, ma non sposta di un millimetro la stagione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto troppi errori tecnici rispetto al solito, così la partita è diventata difficile contro una squadra ordinata in difesa e veloce in ripartenza. Fino al 120' era una partita da pareggio, poi ai rigori... chissà. Episodio gol? Non l'ho rivisto, sicuramente c'è stata una disattenzione, ma era un momento di grande stanchezza da entrambe le parti, non avevamo più la forza di fare qualcosa in più e così anche loro. Lecce con soli stranieri? Mi fa riflettere, ma non vuol dire che stia sbagliando, ha seguito una strategia aziendale; vi dicono che non condivido questa strategia, ma non li biasimo".