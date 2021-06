Antognoni: “Sconcerti fa il fenomeno, ma sono ancora operativo”. E sul futuro…

L'Unico 10: "Prima parlerò con Barone, poi dirò la mia. Mi è stata fatta un'offerta di lavoro, la valuterò"

Una replica secca e decisa, ma il futuro in viola resta ancora tutto da decidere. Giancarlo Antognoni non le ha mandate a dire dopo le parole pronunciate ieri da Mario Sconcerti. Questa la sua replica ai microfoni di Radio Bruno: "Volevo rispondere a Sconcerti, anche se non ne varrebbe la pena. Voglio far capire al 'fenomeno' che negli ultimi cinque anni e mezzo ho lavorato come club manager, ogni giorno presente tra allenamenti, partite e ritiri. Rappresentavo la società. Commisso mi ha confermato lo stesso contratto dandomi in più la mansione di technical manager. Voglio far capire al signor Mario Sconcerti che non sono solo una bandiera, lavoro anche. Sono una bandiera in movimento, non ferma. E voglio anche dirgli che mentre lui si sciacquava le p***e, sempre che le abbia ancora, io ero presente per la Fiorentina. Lo stadio lo intestino a lui, io sono ancora attivo. Gli stadi di solito li intitolano ai morti, lui è più vicino di me. L'invidia è una brutta bestia. Con Sconcerti ho già avuto uno scontro 20 anni fa, quando mi dimisi. Nel fallimento ha chiesto pure gli stipendi, cosa grave. Poi viene a fare la morale a me sui soldi...".