Sconcerti: “Antognoni parli in prima persona, perché non dice cosa succede?”

Redazione VN

Mario Sconcerti, ospite di Radio Bruno, ha parlato anche del tema Antognoni. La bandiera viola è in sospeso per il suo futuro nel club e in questi giorni dovrà decidere se accettare la nuova proposta del club:

"Antognoni parli, ci spieghi lo sdegno e la situazione. Perché si fa trattare così? Ha 67 anni, perché non dice cosa succede? Sembra che si faccia del male, lasciamo che sia lui a difendere se stesso e non i media o terze persone. Se vogliamo che continui ad avere un ruolo nella Fiorentina non chiediamo agli altri di inserirlo o di dire quale deve fare. Giancarlo ha una trattativa privata con la società: se deve fare una cosa la faccia ma sia libero, senza la spinta di chi può giudicare scandalosa l'una o l'altra cosa. Se deve stare nella Fiorentina deve fare ciò che gli viene chiesto, altrimenti spieghi perché se ne va, senza far parlare la stampa".