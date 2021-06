Bucciantini: “Antognoni? Non scarterei ruolo da scout. Burdisso ottimo”

Marco Bucciantini ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, da Italiano ad Antognoni alla dirigenza viola.

Marco Bucciantini, Giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno sui temi che stanno scaldando maggiormente la piazza di Firenze in questo momento.

Su Italiano: "Penso che gli ultimi tre campionati che ha fatto siano incredibili. La Fiorentina ha fatto un'ottima scelta. Vedo un'idea ed insieme posso crescere molto. Devono costruire un organico per mettere nelle condizioni Italiano di fare un grande lavoro, perché è uno che fa giocare molto bene la propria squadra. Quindi devono prendergli i giocatori giusti per metterlo nelle condizioni di sviluppare le sue idee al meglio."

Poi su Antognoni: "Il legame che c'è tra la città di Firenze e Antognoni è unico. Ho la necessità che questa storia finisca bene. Dobbiamo ascoltare le parole che vengono dette. Io non ho mai creduto alle bandiere, credo negli uomini, nel valore storico, nella conoscenza. È importantissimo avere uno come lui in società e il ruolo di talent scout non lo scarterei a priori, perché è una posizione migliore di quella che ha adesso, dove non fa praticamente niente, tranne che essere un uomo immagine."

Proseguendo su come costruirebbe la squadra e che acquisti farebbe: "Dobbiamo cercare per il centrocampo, un giocatore con caratteristiche tecniche e fisiche, perché è quello che serve alla Fiorentina con il 4-3-3 di Italiano. Gonzalez ottimo acquisto, è giovane. Durante l'ultimo anno è stato travagliato da un po' di infortuni, ma per il presente e il futuro sarà molto utile alla Fiorentina, ricordiamo che gioca spesso titolare nell'Argentina al posto di Di Maria. Io porterei a Firenze immediatamente Messias, perché ha una grande resistenza fisica e qualità tecniche importanti, sa passare bene la palla e saltare l'uomo e Tomiyasu, che quest'anno ha fatto un ottimo campionato. Dello Spezia mi piace Maggiore, molto bravo negli inserimenti. Tra Sensi e Torreira? Sarei contento per entrambi, giocatori fortissimi tecnicamente."

Infine sulla dirigenza: "Barone spero che ogni tanto indietreggi sul parlare di calcio e lasci lavorare gli altri due. Burdisso ottimo acquisto, mi sembra una persona molto seria e capace in quello che fa. Pradé se messo nelle giuste condizioni, come abbiamo visto in passato, le cose buone le fa."

