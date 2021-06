Dragowski all’Atletico? Piace, ma nessuna offerta. I dettagli

Dragowski è visto più come un possibile erede di Oblak, quindi non interesserebbe nell'immediato alla quadra di Simeone

Secondo quanto riporta TMW, Bart Dragowski piace molto all'Atletico Madrid, ma più per il futuro. Infatti, i Colchoneros hanno incontrato l'entourage del portiere, ma non hanno formulato alcuna offerta concreta. Il ruolo centrale che Oblak sta ricoprendo da anni fa pensare ad un interessamento in prospettiva, anche perché servirebbe un'offerta superiore, si legge, ai 15 milioni.