Bocci: “Tra Antognoni e la società manca feeling. Ma allontanarlo è un autogol”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per un commento sull'attualità di casa Fiorentina: "Nico Gonzalez è un grandissimo acquisto, forse lo abbiamo pagato un po' di più del dovuto perché c'era bisogno di dare una dimostrazione che quanto diceva Gattuso non era vero. Sono quelle operazioni che nel calcio ci stanno. Italiano? Per me è la soluzione migliore, a me è sempre piaciuto, ho visto lo Spezia tante volte e lui è un allenatore che ha un'anima, uno su cui si può impostare un lavoro anche in profondità. La questione Antognoni? Credo che per la Fiorentina di Commisso allontanarlo sia un autogol, Giancarlo è un simbolo per tutti noi. Da quello che emerge non c'è feeling, evidentemente loro non lo stimano. Può darsi che la società abbia delle motivazioni, ma senza conoscerle mi sento di dire che Giancarlo è una figura che vorrei sempre dentro Fiorentina".