Anno zero: evitare il “tormentone”

Servono idee chiare per evitare che quello dell’anno zero diventi una sorta di tormentone da accostare alla squadra gigliata

“La locuzione anno zero è usata in cronologia per indicare l'inizio di un’era, sebbene il numero zero non venga solitamente usato esplicitamente per indicare un anno in un sistema cronologico”. Questa la definizione di Wikipedia per un termine che tante, troppe volte è stato abusato nella storia recente della Fiorentina. Si è parlato di “anno zero” poi successivamente convertito in “anno di transizione” all’arrivo del presidente Commisso in Italia e lo stesso è stato fatto per il campionato successivo. Bene, più di qualcosa non ha funzionato e non è un caso che all’inizio di questa stagione (la terza per il Presidente) siamo ancora una volta con la speranza di iniziare un nuovo ciclo. E se la scelta del nuovo allenatore da questo punto di vista è una rassicurazione per la costruzione di un progetto ben definito, i prossimi 25 giorni ci mostreranno se la stagione 2021/2022 potrà rappresentare un punto di svolta per la storia dei colori viola. Sicuramente lo sarà per le maglie, ma quello che più interessa ai tifosi è la nascita di un nuovo progetto tecnico capace di far dimenticare gli ultimi anni di “non” calcio visti a Firenze.