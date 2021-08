Il top player che serve alla Fiorentina: la certezza

Il 22 inizia il campionato. I dubbi superano di gran lunga le certezze di questa Fiorentina. Cosa dovremmo aspettarci?

Il 22 Agosto inizia il nuovo campionato di Serie A e la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in Campo allo Stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi di Josè Mourinho . Questa è una certezza, una delle poche. Si perché sabato contro l' Espanyol si vedrà la prima Fiorentina della stagione caratterizzata dai tanti dubbi che il mercato non è riuscito, fin ora , a risolvere.

Se da centrocampo in su, tra esuberi e giovani della Primavera. la Fiorentina è abbastanza coperta, nonostante l'assenza di quegli esterni richiesti giorni fa da Italiano in conferenza stampa, in difesa la situazione non è delle migliori. Quarta, Biraghi e Venuti. Eccole l'uniche certezze del reparto difensivo. Troppo poche per una squadra che si vuole rilanciare. Milenkovic andrà via, Pezzella salvo incredibili ripensamenti seguirà il suo compagno di reparto. Lirola se rimarrà dovrà essere inserito nuovamente nella squadra, visto la sua volontà di lasciare Firenze. Il mercato, a parte Nico Gonzalez ha portato solo tante possibilità e poche certezze. Mancano 16 giorni all'inizio del campionato, nella speranza che arrivi il top player che tutti aspettiamo: la certezza.