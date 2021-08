Post Pezzella: Tra esperienza, gioventù e un Mister “X”

Non si hanno certezze ad oggi sul futuro di German Pezzella. Intanto la Fiorentina inizia a monitorare i primi possibili sostituti

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina monitora i possibili profili per sostituire Pezzella. Abbiamo esperienza, con Daniele Ruganiin uscita dalla Juventus ma anche gioventù e talento con Cistana del Brescia, da tempo nei radar viola, e Kouyate del Metz che piace tantissimo ad Italiano. Rimane un'altra ipotesi, quella del Mister "X". Un profilo ad oggi sconosciuto pronto ad uscire alla luce in maniera improvvisa. Non si sa se Pezzella se ne andrà e non si sa chi lo sostituirà, poche certezze per il futuro della difesa viola.