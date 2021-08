Vlahovic, l’Inter ci proverà con la formula Chiesa. Ma in pole c’è il Tottenham

Non decolla l'affare Vlahovic-Inter, il Tottenham resta in pole per il serbo se parte Kane

Redazione VN

Sulla Gazzetta dello Sport anche oggi si fa il punto sulla situazione centravanti in casa Inter, dopo che il futuro di Lukaku sembra segnato in direzione Chelsea. Per i nerazzurri Vlahovic è il sogno proibito, il giocatore che permetterebbe all'Inter di guardare al futuro con speranza, il profilo migliore per addolcire la pillola amara della partenza del belga. Secondo la Rosea è però il Tottenham la squadra più vicina al numero 9 della Fiorentina. Il suo acquisto è vincolato alla cessione di Harry Kane e finché l'inglese resterà in rosa gli Spurs non potranno affondare il colpo con una proposta indecente.

Commisso si siederà ad un tavolo con un'offerta minimo di 60 milioni e le premesse dunque non sono in linea con le possibilità dell'Inter. Allo stesso tempo, una volta perso Lukaku, Marotta e Ausilio un tentativo con la Fiorentina lo faranno, sulla scia della trattativa che ha portato Federico Chiesa alla Juve (due anni di prestito più obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, di squadra e personali). Dall'altra parte c'è il calciatore, che avrebbe fatto intendere di essere lusingato nell'ereditare la 9 di Lukaku.