Milenkovic saluta, Nastasic ritorna: la difesa viola rimane in mani serbe

Milenkovic parte e ritorna Nastasic. La difesa viola parla serbo. In arrivo esperienza e determinazione per la retroguardia di Italiano

Come riportato dal Corriere dello Sport, Nastasic è pronto per rendersi protagonista in maglia viola. Continuerà quel percorso iniziato nel 2011, con 18 presenze e 2 gol, interrottosi con il passaggio al Manchester City. La Fiorentina aspetta solo l'addio ufficiale di Milenkovic per regalare al più presto un difensore pronto ed esperto ad Italiano. la difesa viola continuerà quindi, a sventolare la bandiera serba.