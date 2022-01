Amrabat tra campo e mercato: oggi il debutto in Coppa d’Africa

La partita è valevole per il girone C della competizione continentale. Per Amrabat potrebbero presto aprirsi le porte del mercato

Redazione VN

Inizia l'avventura in Coppa d'Africa per Sofyan Amrabat ed il suo Marocco. I Leoni d'Atlante, infatti, saranno impegnati oggi alle 17:00, in contemporanea con la Fiorentina, contro il Ghana.

La partita è valevole per il girone C della competizione continentale. Per Amrabat, una volta terminata l'avventura con la Nazionale, potrebbero aprirsi le porte del mercato.