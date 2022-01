Amrabat, sorpresa: sul centrocampista della Fiorentina piomba una milanese?

Il Milan pensa al centrocampista marocchino

Spunta una nuova e sorprendente ipotesi per quanto riguarda il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista in uscita dalla Fiorentina in questo gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione per il giocatore ex Verona, attualmente impegnato con il Marocco in Coppa d’Africa, sarebbe emersa l’ipotesi di un prestito al Milan, in cerca di una pedina per aggiustare il reparto di mezzo.