VN – E Amrabat cosa fa? Il punto sul centrocampista viola

La Fiorentina e Amrabat si guardano intorno: Juric resta vigile sul suo pupillo

Dopo i due botti in entrata, la Fiorentina pensa alle uscite. Dubbi ancora sul futuro di Amrabat, in uscita dalla Fiorentina che vorrebbe definire quanto prima la cessione dopo la velocità massima delle entrate. Nessuna fretta invece da parte degli agenti del marocchino che si starebbero guardando intorno. Non mancano le proposte estere da Spagna e Olanda, anche se si tratta di proposte in prestito con diritto di riscatto mentre la Fiorentina vorrebbe monetizzare, inoltre Amrabat starebbe bene in Italia.