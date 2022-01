Torino su Amrabat: possibile incontro con la dirigenza viola prima della partita

Il Torino ci prova per Amrabat che piace anche al Milan

Il Torino è alla ricerca di un centrocampista. Uno dei nomi maggiormente accostati al club granata è quello di Sofyan Amrabat. Come scrive Tuttosport, prima della gara di oggi pomeriggio potrebbe esserci un incontro tra le due dirigenze. Il giocatore ha rifiutato diverse squadre di bassa classifica. Su di lui ci sarebbe anche il Milan: se il club rossonero decidesse di accelerare, per Vagnati non esisterebbero speranze. Dopo, arrivano Bologna e Torino. Più altri club europei, alcuni di Premier. Per acquistarlo dal Verona il club toscano spese 20 milioni più 1,5 di bonus. Difficilmente riuscirà a rientrare di questa cifra considerando il momento no del giocatore e la crisi economica, ma di sicuro non è intenzionato a darlo via a cifre di saldo. Prestito sì ma con obbligo di riscatto. Torino e Fiorentina ne parleranno perché Amrabat in estate era uno dei principali obiettivi di Juric. La trattativa non è semplice. Anzi: molto difficile.