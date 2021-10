Amoruso: “Vlahovic? Non capisco questa voglia di andarsene. Sì alla linea dura”

"Non ha ancora un anno di Serie A, di cosa stiamo parlando!"

"Pressione dei procuratori? Sono i giocatori che accettano o meno. Non voglio far passare Vlahovic per quello cattivo, però è così. Non ha ancora un anno di Serie A, di cosa stiamo parlando. Non capisco questa voglia di andar via, io sarei veramente per la linea dura. Se non dà una risposta entro dicembre io lo farei stare fuori un anno e mezzo oppure porti i soldi richiesti della società. Quanto vale il contratto di Vlahovic? Ma andate a vedere chi li prende 6-7 milioni, qui siamo fuori di testa. Ha sei mesi di Serie A la cifra dovrebbe essere intorno a 3,5-4. Sono troppe le situazioni in cui la Fiorentina tira fuori ragazzi importanti, ma non riesce a monetizzare. Io questo rimprovero all’attaccante serbo. Non capisco, in questo momento un milione di euro in più non fanno la differenza per la prospettiva che ha. Quindi auguri!"