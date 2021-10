L’ultima offerta a Vlahovic: 4 milioni a salire. L’agente dice sì, poi rilancia

Il retroscena dietro al comunicato di Commisso di stamattina

Emergono ulteriori dettagli degli ultimi giorni della trattativa Fiorentina-Vlahovic per il rinnovo riportati da Radio Bruno. Commisso aveva proposto un contratto fino al 2025 strutturato con un’offerta da 4 milioni il primo anno che salivano a 5 per i successivi. E 3 milioni di commissioni. Accordo che pareva accettato dalla controparte che, al momento della firma, ha però rilanciato ancora una volta. Chiedendo cinque milioni per il primo anno e 6 sui successivi. Più il 10% della futura rivendita. Accettando invece la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. L’ultima virata dell’entourage ha fatto perdere la pazienza al presidente viola che ha voluto raccontare quindi ai tifosi quanto stava accadendo.