Amoruso: “Italiano? A Spezia dominava con Nzola. Sirigu un esempio”

Amoruso sul momento della Fiorentina

Redazione VN

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina: "Il problema si vede che c'è. In questo momento si deve cercare di prendere il positivo. Dopo la vittoria dell'andata in Conference sentivo troppo entusiasmo nell'aria, e ci sta, ma la realtà è questa. La gente si sta stancando dei risultati che non arrivano. Ci sono giocatori che stanno rendendo molto sotto le aspettative. A Braga, per quanto la Fiorentina abbia fatto una grande partita, i portoghesi ci hanno messo molto del suo. Sembra strano, ma molti giocatori in queste situazioni giocano anche meglio, perché hanno la testa più libera".

Sulle idee di Italiano — "L'idea di calcio di Italiano l'abbiamo vista. Allo Spezia non aveva Vlahovic, ma Nzola, e ha messo in difficoltà molte squadre in quella stagione, salvandosi anche bene. Quando prendi uno come Jovic, sai che non può forti quei movimenti. Con le big riesci sempre a fare delle grandi partite, ma con le squadre che ti aspettano stanno faticando dalla passata stagione".

Su Amrabat — "Amrabat non ha una tecnica sublime, sa difendere bene la palla, ma alcune volte l'errore lo fa e l'abbiamo visto. Gli avversari ti studiano, sanno quando venire a “provocarti”, conoscono le tue caratteristiche. Così ti fanno fare la tua mosse e loro usano l'astuzia per rispondere".

Su Sirigu — "Sirigu ha deciso di venire via da Napoli, nonostante la vittoria quasi certa di uno scudetto. È venuto qua a giocarsi le sue chance. Sirigu è un giocatore di grande esperienza e anche nello spogliatoio può essere un esempio da seguire, che ti dà quel consiglio decisivo in più.Terracciano anche in questa stagione ha avuto i suoi alti e bassi, ma resta un portiere affidabile. L'idea della Fiorentina, a mio parere, è quella di puntare su un giovane, magari proveniente dalla sua Primavera".