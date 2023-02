Montella: “Terremoto situazione tragica. Italiano? Ha tante idee coraggiose”

L'ex tecnico della Fiorentina e attuale guida dell'Adana Demirspor Vincenzo Montella ha preso la parola al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni in merito al terremoto in Turchia: "È una situazione tragica. Noi non siamo nell'epicentro, ma anche ieri c'è stata una scossa forte. Come squadra adesso siamo in un'altra città per preparare la prossima sfida di campionato. Ci sono tante difficoltà in questo momento, sia a livello economico che quello fisico. Abbiamo aperto immediatamente un'associazione per aiutare la Turchia. Il mio intento è quello di dare il 100% di quello che otteniamo tutti insieme, mettendoci la mia faccia e la mia onestà. La speranza è quella di aiutare la gente anche nelle piccole cose. Partite virtuali? Una bellissima idea. Ringrazio moltissimo la Fiorentina che è stata la prima ad aderire. È un altro modo per incassare dei fondi e dare una mano per questa situazione".