Altroché scambi: la Fiorentina riparte (anche) da Castrovilli per conquistare l’Europa

Una squadra, per crescere, ha bisogno di certezze, di punti di riferimento. La Juventus ha Cristiano Ronaldo, l’Inter Lukaku, la Lazio Immobile, il Milan Ibrahimovic. In casa Fiorentina la colonna si chiama Castrovilli. Il talento pugliese ci ha messo un attimo a diventare il signore del centrocampo viola. Merito – dobbiamo riconoscerlo – anche di Vincenzo Montella. E’ stato, infatti, l’Aeroplanino, la scorsa estate a Moena, a voler trattenere a tutti i costi Gaetano. Fiducia ripagata alla grande, con una stagione, la prima in Serie A (non dimentichiamolo), di assoluto livello impreziosita da tre gol. E’ vero, negli ultimi mesi il livello delle sue prestazioni è calato, ma pazienza.

Il classe 1997 è chiamato adesso alla prova del nove perché confermarsi è più difficile che affermarsi. Il prossimo campionato sarà molto importante per l’ex Cremonese, non fosse altro perché nell’estate 2021 si disputeranno gli Europei. Roberto Mancini lo tiene d’occhio. Nel frattempo la Fiorentina se lo coccola stretto. La società ha deciso di fargli indossare la numero dieci, non una maglia qualunque a Firenze. Per Rocco Commisso è Gaetano la nuova bandiera. Non più Federico Chiesa che potrebbe lasciare la squadra a fine mercato.

La Fiorentina ripartirà da Castrovilli. Il suo futuro sarà ancora a tinte viola. Come vi abbiamo raccontato lo scorso 22 agosto, il club vuole blindare il suo gioiello fino al 2025 con un ingaggio pari a due milioni di euro netti l’anno. Altroché che scambi (per il Corriere dello Sport attenzione a Diego Demme). Per conquistare l’Europa occorre puntellare la squadra con innesti di qualità (bene l’acquisto di Amrabat) e trattenere i giocatori più forti. Castro rientra in questa categoria.