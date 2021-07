Altra vittoria in scioltezza: 9-0 al Levico Terme, domani c’è la Virtus Verona

Nove reti al Levico Terme, formazione di Serie D. Doppiette per Benassi e Sottil, si sblocca Kokorin

Terza amichevole giocata e terza vittoria del precampionato viola nel ritiro in Val di Fassa. Dopo l'Ostermunchen e la Polisportiva C4 Foligno, la Fiorentina ha battuto 9-0 il Levico Terme, formazione di Serie D affrontata con una formazione piena zeppa di riserve: ​Terracciano; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Terzic; Benassi, Bianco, Duncan; Agostinelli, Kokorin, Sottil la formazione messa in campo da Italiano, che schiererà i potenziali titolari domani nell'ultimo test di domani contro la Virtus Verona.

Al 12' si sblocca Kokorin: il russo si procura e segna un calcio di rigore, ma non combina molto altro da lì in poi. Quindi si scatena il giovane e talentuoso Agostinelli, che segna il 2-0 e procura l'autorete che chiude il primo tempo con la Fiorentina avanti di tre. Nella ripresa il Levico Terme allenta la pressione e per i viola iniziano a fioccare i gol: Bianco apre le marcature della ripresa, poi Sottil e Benassisegnano una doppietta a testa confermandosi tra i più in forma di questo ritiro. Chiude il tabellino Gori entrato al posto di Kokorin, mentre Vlahovic e altri "big" sono rimasti a riposo. Dragowski, Bonaventura, Callejon e Biraghisaranno titolari domani nell'ultimo test che chiude il ritiro.