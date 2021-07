Dalla Russia si sbilanciano: Kokorin può tornare in una sua ex squadra

Kokorin può lasciare la Fiorentina dopo soltanto metà campionato e soli quattro spezzoni di gara: lo cerca il Sochi

Nonostante la condizione in leggera crescitae il lavoro a Moena con Italiano, Aleksandr Kokorin potrebbe lasciare la Fiorentina già questa estate. Come scrive il portale russo Matchtv.ru si sbilancia sul possibile ritorno dell'attaccante russo in patria, ed in particolare in una squadra dove ha già giocato.