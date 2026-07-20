Non si ferma la Fiorentina dopo il primo match svolto ieri pomeriggio contro la squadra primavera il gruppo sarà in campo anche oggi con alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, la conferenza stampa di presentazione di Viery. Nel pomeriggio niente allenamenti
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Fiorentina: il programma di oggi, ecco Viery
Il programma della Fiorentina, giorno per giorno
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