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Fiorentina: il programma di oggi, ecco Viery

Viery
Il programma della Fiorentina, giorno per giorno
Redazione VN

Non si ferma la Fiorentina dopo il primo match svolto ieri pomeriggio contro la squadra primavera il gruppo sarà in campo anche oggi con alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park,  la conferenza stampa di presentazione di Viery. Nel pomeriggio niente allenamenti

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