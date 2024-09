Allenamento: Gudmundsson ok, gioca anche la partitella (FOTO)

Allenamento congiunto per la Fiorentina, con la prima squadra e la primavera che hanno lavorato insieme oggi al Viola Park. E come si vede nelle immagini postate sui social dal club viola, anche Albert Gudmundsson era in campo durante la partitella. Un bel segnale che testimonia come ormai l'infortunio sembri essere alle spalle per l'islandese. Che dovrebbe essere convocato per la trasferta di campionato contro l'Atalanta di domenica 15 settembre, anche se l'assenza prevista nei prossimi giorni lo costringerà ad allenarsi per conto suo.