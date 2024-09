Gudmundsson, è un rientro a ostacoli. Domani la partenza per l’Islanda

Albert Gudmundsson e un rientro ad ostacoli: domani partirà per l'Islanda e resterà una settimana in patria per il processo

Non sarà una pausa qualsiasi da questo campionato per Albert Gudmundsson . L'islandese, infatti, questa settimana vivrà un momento importante del suo presente, oltre al campo. Mentre l'ex Genoa sta facendo di tutto per arrivare pronto dopo la sosta (e Palladino raccoglie buoni segnali), dovrà anche far fronte alla prima udienza in patria che lo vede accusato di cattiva condotta sessuale .

Le tappe

Giovedì prossimo è atteso a Reykjavik insieme alla ragazza che l'ha accusato, per una storia che risale al 2023. La Procura, ricorda il Corriere Fiorentino, aveva chiesto l'archiviazione, ma i legali hanno presentato ricorso con udienza annessa. In Islanda questa condotta è punita con una detenzione da 1 a 16 anni, ma Gudmudsson si è sempre definito fiducioso e sereno. La sensazione, però, è che questo appuntamento sia solo il primo e non si tratti certo di un'udienza decisiva. Nel weekend lascerà l'Italia, insieme a un fisioterapista e a un preparatore atletico, che seguiranno l'attaccante in patria. Perché in tutto questo c'è da tornare presto in campo. Sembra infatti ormai recuperato il problema al polpaccio delle prime giornate e anche ieri si è allenato in gruppo e lo farà fino a venerdì. Quindi, Gudmundsson rientrerà a Firenze il venerdì successivo, in tempo per la rifinitura: Palladino dovrebbe convocarlo se i dati atletici saranno confortanti.